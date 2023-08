Niger, i golpisti accusano la Francia: “Attaccata postazione della guardia nazionale”. Parigi nega

Niamey, 9 agosto 2023 – Una serie di accuse da parte della giunta militare del Niger alla Francia, tutte però negate da Parigi.

I capi del regime golpista che ha preso il potere in Niger il 26 luglio affermano che la Francia ha violato lo spazio aereo del Paese, contravvenendo alla sua chiusura. Un aereo militare francese avrebbe compiuto la violazione "deliberatamente", interrompendo ogni contatto con il controllo del traffico aereo nigerino dalle ore 6:39 alle 11:15 di oggi, secondo un comunicato riportato dalla tv nazionale.

Niger, filo-golpisti a Niamey (Ansa)

Il Consiglio nazionale per la salvaguardia della patria (Cnsp), formato dai militari golpisti, ha accusato poi "la Francia ed i suoi complici" per un attacco avvenuto questa mattina contro una postazione della guardia nazionale a Bourkou Bourkou, vicino alla miniera d'oro di Samira.

Il Consiglio inoltre ha accusato la Francia di aver liberato "16 leader terroristi" arrestati a giugno dall'esercito nigerino. In una dichiarazione, il Cnsp ha denunciato che "l'esercito francese ha effettuato la scorsa notte in Niger un'operazione clandestina per liberare 16 leader terroristi".

Parigi nega tutto. “Il volo effettuato questa mattina è stato autorizzato e coordinato con l'esercito nigerino”, ha detto una fonte del governo francese. “E nessun terrorista è stato rilasciato dalle forze francesi”, ha aggiunto la fonte.