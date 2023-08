Niger, gli Usa avvertono: Wagner sta approfittando dell’instabilità

Londra, 8 agosto 2023 - Il gruppo Wagner mette le mani sul Niger. I mercenari sta "approfittando" dell'instabilità in Niger, ha dichiarato alla Bbc il segretario di Stato americano, Antony Blinken, commentando la situazione nel Paese africano dopo il golpe che ha portato al potere i militari quasi due settimane fa.

"Dove arriva la Wagner aumenta l’insicurezza”

Blinken non ritiene che la Russia o i miliziani Wagner abbiano istigato il colpo di Stato, ma ha espresso la preoccupazione degli Stati Uniti per la possibilità che il gruppo di mercenari possa "manifestarsi" in alcune parti della regione del Sahel. "Penso che quello che è successo, e quello che continua ad accadere in Niger, non sia stato istigato dalla Russia o da Wagner, ma che abbiano cercato di approfittarne", ha affermato, sottolineando che in qualsiasi Paese sia arrivato il gruppo Wagner "l'insicurezza è aumentata, non diminuita".

Kiev: Wagner dalla Bielorussia al Niger

Intanto Kiev tiene gli occhi puntati sul battaglione. Secondo il Centro nazionale della resistenza ucraino, in base ad informazioni non confermate ufficialmente, un nuovo volo con mercenari della milizia Wagner è recentemente decollato dalla Bielorussia verso l'Africa occidentale, per dirigersi nella regione del Niger. “I campi dislocati in Bielorussia – scrive Rbc-Ukraine – sono utilizzati dal fondatore della milizia privata di mercenari Yevgeny Prigozhin per riaddestrare i suoi mercenari e trasferirli nei Paesi africani. In questo modo, la Wagner agisce come un esportatore di guerra in tutto il mondo”, ha sottolineato il Centro di resistenza.

Il regime militare: no a Ecowas

Intanto il regime militare golpista del Niger ha informato l'Ecowas che non potrà accogliere la sua delegazione, di cui era annunciata la visita a Niamey, per contingenti motivi "di sicurezza". In una lettera ufficiale, visionata da Afp, si legge: "Il contesto attuale di rabbia e di rivolta delle popolazioni che ha fatto seguito alle sanzioni imposte dall'Ecowas non permette di accogliere la delegazione nominata nella serenità e sicurezza richieste". La lettera è firmata dal Ministero nigerino degli Affari Esteri ed e' indirizzata alla rappresentanza Ecowas di Niamey.

Ue: c’è tempo fino a giovedì

L'Unione europea poco prima aveva espresso “fermo sostegno alle attività dell'Ecowas e alla posizione che ha assunto. Siamo in attesa della riunione straordinaria convocata per giovedì. Pensiamo che fino a quel momento ci sia ancora spazio per la mediazione”. Il portavoce per la politica estera dell'Ue, Peter Stano, rispondendo ai giornalisti sugli sviluppi del colpo di Stato ha detto: “Siamo in contatto con i Paesi membri e con l'Ecowas”, che “è il principale attore nella regione”, ha evidenziato il portavoce, ribadendo “pieno sostegno a qualsiasi decisione sarà presa” dalla Comunità economica degli Stati dell'Africa Occidentale.