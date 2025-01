Strage a New Orleans, si lancia col pick sulla folla poi spara. Diretta: trovati ordigni

New Orleans, 1 gennaio 2024 – Capodanno di sangue e terrore a New Orleans, in Louisiana (Usa). Un veicolo è stato lanciato sulla folla nel quartiere francese alle 3:15 locali (10:15 in Italia) durante i festeggiamenti per la notte di San Silvestro. I primi bilanci, ancora provvisori, parlano di almeno 10 morti e 30 feriti (fonte Cbs). Il conducente del mezzo, un pickup bianco, dopo l’impatto è sceso e ha iniziato a sparare sulle persone. La polizia, intervenuta in Bourbon Street, ha risposto al fuoco e l’aggressore sarebbe morto. Nella zona l’Fbi ha rinvenuto ordigni improvvisati e starebbe indagando per “potenziale attacco terroristico”. Sui social girano video cruenti della strage, con i cadaveri distesi sulla strada e il rumore degli spari in sottofondo. Drammatiche le testimonianze di chi si trovava sul posto. “Un corpo mi è volato addosso", ha raccontato un 22enne alla Cnn. Ancora ignoti i motivi del folle gesto e l’identità dell’autore della carneficina.

Le notizie in diretta

Auto sulla folla a New Orleans: le immagini tratte da video amatoriali diffusi online (x.com)