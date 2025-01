Usa, si lancia col camion sulla folla a New Orleans poi spara: almeno 10 morti

New York, 1 gennaio 2025 – Strage a New Orleans (Louisiana) durante i festeggiamenti per Capodanno. Un furgone è piombato sulla folla nell’affollato quartiere francese, gremito per l’ultimo dell’anno. L’emittente Cbs parla di almeno 10 morti e 30 persone soccorse: dato diffuso dall’amministrazione locale. Il dipartimento per le emergenza di New Orleans, Nola Ready, conferma che si è trattato di un incidente “di massa”.

Secondo quanto riferito da un testimone alla Cbs, un veicolo si è schiantata ad alta velocità in Bourbon Street. L’autista è poi sceso e ha iniziato a sparare. La polizia ha risposto al fuoco. L’uomo ha riferito di diverse persone a terra, ferite.

Sui social media come X circolano video cruenti apparentemente girati oggi a New Orleans sulla scena dell’incidente, che mostrano persone che corrono, qualcuno è a terra, ferito o esanime. In sottofondo si sentono degli spari.

"Tutto quello che ho visto è stato un camion che si lanciava contro tutti sul lato sinistro del marciapiede", ha detto Kevin Garcia, 22 anni, parlando alla Cnn poco dopo la strage. "Un corpo mi è volato addosso", ha affermato, aggiungendo di aver anche sentito degli spari. Un'altra testimone, Whit Davis, 22 anni, di Shreveport, Louisiana, ha raccontato alla Cnn che l'attacco è avvenuto mentre si trovava in una discoteca su Bourbon Street. "Tutti hanno iniziato a urlare e a correre verso il retro del locale. Siamo rimasti bloccati per un po' e poi la situazione si è calmata, ma non ci hanno lasciato uscire", ha detto Davis. "Quando finalmente ci hanno fatto uscire dal club, la polizia ci ha fatto indicato dove camminare e ci ha detto di andarcene velocemente dalla zona. Ho visto alcuni cadaveri che non sono riusciti a coprire e molte persone che ricevevano il primo soccorso", ha aggiunto. La polizia ha ordinato alle persone presenti sul posto di mettere via i cellulari e di andarsene il prima possibile, ha affermato Davis.

Notizia in aggiornamento