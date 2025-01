Il giallo della “bandiera” sul pick-up di New Orleans. E i cospirazionisti si scatenano

New York, 1 gennaio 2025 – Un particolare della strage di New Orleans ha catturato l’attenzione di osservatori e commentatori politici negli Stati Uniti, soprattutto appartenenti all'area repubblicana. Si tratta di un oggetto, che i più sui social definiscono come una bandiera, di colore nero. Nelle foto diffuse dai media, il pezzo di stoffa in questione risulta avvolto intorno a un’asta montata nel retro del pick-up che nella notte di Capodanno è piombato in mezzo alla gente nell’affollatissima Barbour Street. Il conducente del veicolo, un Ford 150 Lightning bianco, dopo essersi schiantato, ha iniziato a sparare. Sono almeno 10 i morti e decine i feriti.

New Orleans, il pick-up bianco utilizzato per la strage e, nel riquadro rosso, l'asta avvolta nell'oggetto nero (Ansa)

“Cosa c’è su quell’asta? Sembra che qualcuno abbia coperto una bandiera o cosa. La verità deve venire fuori il prima possibile”, tuona su X la deputata repubblicana Marjorie Taylor Greene. Le speculazioni sulla natura dell’oggetto – per ora misterioso – si sprecano. Qualcuno fa notare la “somiglianza" con una bandiera nera dell’Isis, in ragione di una macchia bianca sul tessuto nero che richiamerebbe – come fa notare Newsweek – una lettera della scritta in arabo "Non c'è altro Dio all'infuori di Allah, e Maometto è il suo messaggero”. Bastano queste poche informazioni, non verificate, per alimentare sul web teorie cospirative. Cavalcate dai politici. Laura Loomer, sostenitrice di Donald Trump e attivista di destra, non usa cautele: “Allora, cos'è quella bandiera nera sul retro del camion usato dal terrorista che ha commesso un attacco terroristico a New Orleans oggi? – incalza su X –. E’ una bandiera nera dell'Isis?”. Lo stesso neo eletto presidente del resto ha già bollato la strage come frutto dell’immigrazione illegale, quando ancora negli Usa non è nota l’identità dell’aggressore.

Circola anche la ricostruzione secondo cui la polizia avrebbe tentato di coprire la bandiera. Ricostruzione che diventa ‘notizia’ nel momento in cui a farla propria è un politico. “L'aggressore sventolava una bandiera dal retro del suo camioncino – si agita James Spillane, repubblicano dell’Hampshire – Il camion ha targa del Texas. La polizia ha immediatamente coperto la bandiera con una giacca! Che bandiera è?”. Né polizia né Fbi hanno commentato pubblicamente il particolare del presunto vessillo. Non si conoscono le motivazioni dell’uomo che ha compiuto il massacro. Secondo la polizia avrebbe fatto di tutto per falciare più persone possibile. E oltre all’arma, aveva anche con sé degli ordigni rudimentali. Al momento, però, la pista terroristica è solo un’ipotesi.