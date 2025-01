Chi era Shamsud Din Jabbar, l’autore della strage a New Orleans. “Il pick-up era stato noleggiato”

New Orleans, 1 gennaio 2025 - Si chiamava Shamsud Din Jabbar e aveva 42 anni il killer di New Orleans. Ex militare dell’esercito Usa, secondo due funzionari statunitensi citati dalla Cnn.

La stessa emittente fa sapere che era cittadino americano. Ora le indagini dovranno chiarire il quadro di questo assalto costato la vita a 15 persone, nel mezzo dei festeggiamenti per Capodanno. E che peso dare alla bandiera dell’Isis trovata nel pick-up assieme a ordigni artigianali, secondo quanto ha riferito la stessa Fbi? Che sta lavorando per determinare le potenziali associazioni e affiliazioni del 42enne con organizzazioni terroristiche.

L’assalitore aveva dei complici?

L’indagine è solo all’inizio. Si dovrà anche scoprire se Shamsud ha fatto tutto da solo o ha potuto contare sull’aiuto di altri. Fox News, che cita una fonte di alto livello, riferisce che il 42enne avrebbe avuto dei complici, ci sarebbero almeno altri quattro o cinque sospettati coinvolti.

Chi era Shamsud Din Jabbar

Shamsud Din Jabbar, 42 anni, secondo quanto rivelano i media americani era alla guida di un pick-up con targa del Texas. Quel mezzo, secondo Fox News, aveva attraversato il confine a Eagle Pass. Ma quando? Anche su questo particolare, le informazioni sono cambiate nel giro di poco. In un primo momento l’emittente parla di due giorni prima dell’attacco. Poi però si corregge e avvisa che ora le fonti riferiscono che il passaggio sarebbe avvenuto a novembre.

"Il pick-up era stato noleggiato”

Il furgone era elencato sul sito di noleggio auto Turo. Due funzionari delle forze dell’ordine federali hanno anche detto alla CNN che il pick-up non apparteneva al sospettato. Una delle fonti ha aggiunto che l’auto è stata noleggiata su un sito utilizzato dai proprietari per affittare la propria auto. Il veicolo, un pick-up elettrico Ford F-150 Lightning bianco, è registrato a nome di un uomo di Houston che ha lavorato per la concessionaria di automobili in cui è stato venduto il veicolo, secondo i registri pubblici basati sulla targa del veicolo. L’uomo ha detto alla CNN che il veicolo era elencato su Turo, un sito web che consente ai proprietari di affittare i propri veicoli ad altre persone.

La comunicazione sulla strage

Ma la comunicazione sulla strage è stata complessa fin dall’inizio, quando non tutte le autorità concordavano ad esempio sulla valenza terroristica dell’attacco. E sono poi trascorse ore per avere conferma sulla bandiera dell’Isis.