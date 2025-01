Il video di New Orleans: corpi a terra e agenti armati

Roma, 1 gennaio 2025 – Paura, devastazione e sirene della polizia sullo sfondo: questo è ciò che illustra uno dei video ormai diventati virali della tragedia di New Orleans, dove un automobilista si è gettato sulla folla accorsa nella caratteristica Bourbon Street per festeggiare il Capodanno. Il terrore non si è nemmeno fermato qui: l’uomo alla guida è poi sceso per sparare a coloro rimasti illesi dal suo delirio.

Un agente della polizia di New Orleans sul luogo della strage

Nel video, filmato da quello che sembra essere un balcone al di sopra della via della strage, sono ripresi quattro corpi: non è dato sapere se si tratti di vittime o di feriti. Attorno a loro alcune persone, accorse a prestare soccorso. Poco prima della fine, si notano degli agenti armati che corrono, probabilmente guidati dal timore che l’incubo non sia ancora finito.