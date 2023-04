Muore a 13 anni per una sfida su Tik Tok

Una pericolosa sfida su Tik Tok è la causa della morte di un ragazzo di 13 anni, che ha perso la vita negli Stati Uniti. Più precisamente in Ohio. La sfida in questione invita chi vi partecipa - quasi sempre giovanissimi - ad assumere 12-14 pasticche di antistaminico da banco per avere allucinazioni.

Il problema è che oltre alle allucinazioni può accadere qualcosa di peggio. Come è avvenuto a Jacob Stevens Greenfield, è morto il 12 aprile al Nationwide Children's Hospital dopo essere stato sei giorni attaccato ad un respiratore. Il ragazzo ha iniziato ad avere crisi epilettiche subito dopo aver ingerito il farmaco, nell'ambito della cosiddetta 'Benadryl Challengè, mentre un amico lo stava filmando.

È già dal 2020 che la Food and Drug Administration americana ha lanciato l'allarme sui rischi di questa sfida e adesso ha annunciato un'indagine per verificare se ci sono stati altri casi.