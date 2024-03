Monte Everest, chip obbligatorio per chi vuole arrivare in cima. Ecco quanto costa la scalata

Roma, 1 marzo 2024 – Dal 2024 per scalare il Monte Everest sarà obbligatorio munirsi di un chip di tracciamento. Lo ha deciso il governo del Nepal. Un provvedimento volto a “ridurre i tempi di ricerca e salvataggio in caso di incidente”: solo nel 2023 dodici alpinisti hanno perso la vita durante l’impresa e altri 5 sono dispersi. Gli scalatori dovranno pagare circa 10-15 dollari per noleggiare il chip. Il localizzatore satellitare dovrà essere applicato all’interno della giacca. Si tratta di un semplice chip che grazie ad un’antenna, un piccolo processore e un orologio è in grado di captare il segnale dei satelliti in orbita e di rilevare e condividere le coordinate terrestri della posizione. Una volta terminata la spedizione sul cosiddetto ‘tetto del mondo’, gli scalatori dovranno rimuovere il dispositivo che sarà riconsegnato al governo e conservato per la spedizione successiva.

Ma quanto costa scalare l’Everest? Circa 11mila dollari se si conta solamente il permesso da parte del Paese (se si sceglie il versante del Nepal). A cui andranno sommate le spese dell’attrezzatura, cibo, bombole dell’ossigeno, Sherpa: per una cifra totale che supera i 35mila dollari (la spedizione può durare anche due mesi, tempo permettendo). Un indotto importante per il Paese orientale che l’anno scorso ha rilasciato ben 478 permessi, un numero da record.