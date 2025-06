15:02

Putin: Kiev vuole il cessate il fuoco per riarmarsi

L'Ucraina vuole sfruttare un cessate il fuoco per riarmarsi, aumentare la mobilitazione e preparare atti di sabotaggio contro il territorio russo. Lo ha dichiarato il leader del Cremlino Vladimir Putin in un discorso televisivo. "Perché premiarli concedendo loro una pausa dai combattimenti, che sarà utilizzata per rifornire il regime di armi occidentali, per continuare la mobilitazione forzata e per preparare diversi atti terroristici?", si è chiesto Putin.