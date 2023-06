Mattarella a Parigi, i bimbi della scuola italiana cantano l’inno di Mameli

Parigi, 7 giugno 2023 – Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è a Parigi dove oggi vede il presidente francese Emmanuel Macron. In mattinata il capo dello Stato ha gli studenti dell'Istituto statale italiano Leonardo da Vinci di Parigi che lo hanno accolto cantando l'inno di Mameli. Mattarella ha citato Don Milani: "Yna figura straordinaria, ha seminato molto più di quanto si possa immaginare".

Sergio Mattarella a Parigi con gli studenti dell'istituto Leonardo da Vinci

E ha parlato tanto di una scuola per tutti perché "una scuola che offra solo a chi ha condizioni economiche non è una scuola". Quindi il riferimento all'Europa che "è non soltanto l’ambito nel quale i nostri Paesi esistono, ma è, soprattutto, un luogo ideale, fatto di persone, esperienze, affinità, valori, sogni". Questi ideali, ha aggiunto il presidente della Repubblica, "sono all’interno dei vostri zaini, e crescono con voi ogni giorno. È qui, più che in altri luoghi, che si costruisce l`Europa".

Video a cura di Giovanni Serafini