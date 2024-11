Justin Sun mangia la banana da 6,2 milioni di dollari di Maurizio Cattelan. "Il valore reale è il concetto stesso”

Roma, 29 novembre 2024 - "È davvero molto buona", ha detto il miliardario cinese delle criptovalute Justin Sun dopo aver mangiato, come da promessa, la banana da 6,2 milioni di dollari dell'opera d'arte "Comedian" di Maurizio Cattelan, raffigurante il frutto appiccicato al muro con un nastro adesivo di colore grigio.

Il tycoon cinese delle criptovalute Justin Sun mangia la banana da 6,2 milioni di dollari dell'opera d'arte "Comedian" di Maurizio Cattelan

L'esibizione del miliardario fondatore della piattaforma blockchain Tron è avvenuta per la gioia di decine di giornalisti e influencer in uno degli hotel più costosi di Hong Kong. Sun, 34 anni, per l’occasione non poteva non tenere un discorso: "Il valore reale è il concetto stesso" ha esordito Sun, definendo l'opera "iconica" e facendo, lui inventore della valuta digitale Trx, un parallelo tra l'arte concettuale e le criptovalute. Continuando ha ringraziato Sotheby's, per aver accettato delle crypto come pagamento, si legge sul Financial Times. Il quotidiano finanziario però ricorda anche come lo scorso anno il 34enne sia stato incriminato dalla Sec, la Consob americana, assieme a tre sue società per frode e altre violazioni della normativa americana sui valori mobiliari. Sun ha chiuso il momento di gloria per esprimere la sua soddisfazione per l'elezione di Donald Trump: "Sono sicuro che sotto la sua leadership gli Stati Uniti possano diventare uno dei posti più importanti per lo sviluppo delle criptovalute e non vedo l'ora che accada".

Infine il "forse non tutti sanno che": Sun in realtà non ha acquistato né la banana né il nastro adesivo esposto da Sotheby's, ma un certificato di autenticità e le istruzioni per riprodurre l'opera con banana e scotch.