Israele vuole bloccare la nave con Greta Thunberg diretta a Gaza. Ma gli attivisti: “Avanti fino all’ultimo”

Roma, 8 giugno 2025 – Il ministro israeliano della Difesa Israel Katz afferma di aver dato istruzioni all'esercito di impedire la missione di una nave di attivisti e diretta a Gaza. Lo riferisce Times of Israel. L'imbarcazione Madleen è stata organizzata da Freedom Flotilla. Tra i 12 attivisti a bordo ci sono Greta Thunberg, l'attivista brasiliano Thiago Avila, e Rima Hassan, membro franco-palestinese del Parlamento europeo. "Ho dato istruzioni all'Idf di agire affinché la Madleen non raggiunga Gaza. All'antisemita Greta e ai suoi amici, dico chiaramente: dovreste tornare indietro, perché non raggiungerete Gaza", afferma Katz in una dichiarazione. Israele dovrebbe intercettare nelle prossime 48 ore la nave, aveva riferito a metà giornata una fonte informata al Jerusalem Post.

Greta Thunberg e la barca della ong Freedom Flotilla Coalition (Ansa)

La nave umanitaria continuerà il suo viaggio "fino all'ultimo minuto". Lo ha dichiarato all'Afp Hassan. "Resteremo mobilitati fino all'ultimo minuto, finché Israele non taglierà internet e le reti", ha dichiarato l'eurodeputata. "A bordo siamo dodici civili a bordo. Non siamo armati. Abbiamo solo aiuti umanitari", ha aggiunto.

L'eurodeputata Rima Hassan (Afp)

La coalizione ha affermato di aspettarsi "intercettazioni e attacchi da parte di Israele da un momento all'altro" e chiedendo ai governi delle persone a bordo di proteggerle: sono cittadini di Germania, Francia, Brasile, Turchia, Svezia, Spagna e Paesi Bassi. "Non abbiamo paura di loro", ha dichiarato l'attivista tedesca per i diritti umani Yasemin Acar, anche lei a bordo. "Il messaggio che ci hanno inviato - che non possiamo avvicinarci - non ci fa fare un passo indietro", ha aggiunto.

Thiago Avila (foto Ipa)

Hassan ha espresso preoccupazione per la mancanza di una risposta ufficiale da parte dei Paesi di nazionalità degli attivisti. "Nessuno Stato ha risposto. Il messaggio che viene inviato è che a Israele viene permesso di agire impunemente, senza alcuna garanzia di protezione per noi", ha aggiunto.