Luigi Mangione incriminato: “È il killer del Ceo Brian Thompson”

New York, 9 dicembre 2024 – Luigi Mangione, il 26enne accusato di aver ucciso l’amministratore delegato di United Healthcare Brian Thompson, è stato formalmente incriminato per il delitto dalla corte di New York. Poche ore prima, in Pennsylvania, è stato messo legalmente sotto accusa per altri cinque reati “locali”, tra cui il fabbricazione e possesso di arma senza licenza, falso e possesso di “strumenti per un delitto”. Tra gli oggetti recuperati a casa di Mangione e nel suo zaino, una pistola fatta in casa mediante stampante 3D e un silenziatore.

Luigi Mangione, accusato dell'omicidio diel ceo dell'industria farmaceutica Brian Thomson (Ansa)

“Questi parassiti se la sono cercata” e “mi scuso per ogni conflitto e trauma, ma andava fatto”, le parole di un foglio che gli inquirenti gli hanno trovato in tasca, contenente anche riferimenti all’industria sanitaria. Il 26enne è giunto nel tribunale della Pennsylvania in manette, dopo essere stato fermato in un fast food di Altoona. Lì, è stato riconosciuto da un dipendente che aveva visto il fotogramma, diffuso dai media, che riprendeva Mangione dopo l’omicidio.

Il fotogramma diffuso dai media (Afp)

Da quanto si apprende, il giovane non aveva contatti con la sua famiglia da mesi: i parenti erano preoccupati per la sua misteriosa scomparsa. Carriera brillante al liceo e studente di un’università prestigiosa, Mangione è considerato da chi lo conosce come un mago della tecnologia.

Secondo gli investigatori, il 26enne è giunto a New York il 24 novembre, alloggiando in un ostello dell’Upper West Side, dove è rimasto fino alla vigilia del 4 dicembre. Quello il giorno dell’omicidio: ha aspettato Thompson davanti all’hotel Hilton Midtown, dove era atteso per una convention di investitori, e lo ha freddato con diversi colpi di pistola. In un primo momento, la polizia ha sospettato che possa essere stato ucciso per faccende legate alla sua vita personale, piuttosto che a quella lavorativa, ma gli appunti di Mangione indicano una realtà diversa.