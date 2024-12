Brian Thompson, il sospetto killer a New York dieci giorni prima del delitto. Il nome è ancora incerto

New York, 6 dicembre 2024 – Il sospetto killer di Brian Thompson, il Ceo di United Healthcare ucciso mercoledì a Manhattan, era arrivato a New York una decina di giorni prima del delitto. I movimenti dell'uomo sospettato dell'assassinio stanno venendo alla luce, ha detto una fonte della polizia: sarebbe arrivato a New York il 24 novembre in pullman dal sud della città e si sarebbe fermato all'ostello dell'Upper West Side, che avrebbe lasciato il 28 novembre (il giorno della festa del Ringraziamento) per poi tornarci l'indomani. Secondo due fonti citate dal bh, la polizia non è ancora sicura del nome del sospetto e vorrebbe vedere foto che lo ritraggono senza il cappuccio in testa.

L'immagine pubblicata dal Dipartimento di Polizia di New York (NYPD) mostra l'individuo ricercato in relazione all'omicidio di Brian Thompson (Ansa)

La foto del killer

Una foto che ritrae un uomo incappucciato che sorride – con la maschera abbassata – può fornire indizi importanti che potrebbero aiutare a portare al sospetto dell’omicidio mortale del CEO di UnitedHealthcare Brian Thompson. Un'immagine rilasciata dal Dipartimento di Polizia di New York mostra un uomo che le autorità definiscono una "persona di interesse ricercata per essere interrogata" nell'omicidio di mercoledì. Viene catturato in un momento civettuolo con una dipendente di un ostello nell'Upper West Side di New York dove alloggiava, ha detto un funzionario delle forze dell'ordine alla CNN. Il dipendente chiede all'uomo di abbassare la maschera, ed è allora che sono state catturate le foto rilasciate dalle autorità giovedì, ha detto il funzionario alla CNN.

"Negare, deporre, difendere”: la scritta sui proiettili

"Negare", "deporre", "difendere": sui proiettili che hanno ucciso Brian Thompson, il ceo del colosso sanitario United Healthcare, secondo quanto riportato dai media statunitensi che citano fonti della polizia, erano incise queste tre parole, che potrebbero quindi comporre un criptico messaggio lanciato dal killer. Secondo le stesse fonti, citate dal New York Post e da Abc News, sulla scena del delitto, davanti all'hotel Hilton di New York, sono stati recuperati tre proiettili vivi da nove millimetri e tre bossoli da nove millimetri scarichi.

Gli inquirenti ritengono che queste parole possano rappresentare un messaggio diretto, forse collegato alla controversa gestione della compagnia.

Le polemiche sulla società di polizze sanitarie

Negli ultimi anni, UnitedHealthcare è stata al centro di polemiche per decisioni controverse, tra cui la negazione di rimborsi per visite di emergenza considerate "non essenziali". Thompson, al vertice dal 2021, aveva ricevuto critiche sia dai media che dalle associazioni dei consumatori. Secondo fonti vicine alla famiglia, il manager aveva denunciato minacce anonime negli ultimi mesi, ma non aveva mai sospettato un pericolo imminente.

L’amministratore delegato di UnitedHealthcare, è stato colpito a morte mentre era atteso a un incontro con gli investitori della compagnia, leader nel settore delle assicurazioni sanitarie. Intorno alle 6:45 del mattino, un uomo armato e mascherato si è avvicinato a una distanza di pochi metri e ha sparato diversi colpi. Le autorità confermano che due proiettili hanno raggiunto il manager, colpendolo alla schiena e al polpaccio. L'assassino si è dileguato immediatamente, nonostante la presenza di numerose telecamere di sorveglianza nell'area. Le autorità stanno seguendo varie piste investigative.