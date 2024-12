Agguato al re delle assicurazioni. C’è il volto dell’assassino. E ride

Pioli

Il killer di Manhattan ha le ore contate. L’assassino del super manager della United healthcare Brian Thompson giustiziato davanti all’ingresso del New York Hilton sulla cinquantaquattresima strada, si è tradito. Ha mostrato il suo volto in un ostello dove ha trascorso qualche giorno in attesa della sua vittima. In un’immagine appare anche sorridente. Il riconoscimento digitale non lascia scampo.

Gli agenti, che continuano la caccia all’uomo, hanno esaminato anche il suo telefonino lasciato inspiegabilmente sul luogo dell’assassinio. Sul marciapiedi sono stati trovati anche tre proiettili inesplosi e tre bossoli che portavano incisi dei nomi in codice ’deny’, ’defend’, ’depose’, in italiano negare, difendere, rimuovere. Parole che sembrano ispirate ad un saggio del 2010 scritto da un accademico Jay Feinman molto critico nei confronti delle compagnie d assicurazioni che si rifiutano di pagare i sinistri. Il libro aveva come sottotitolo ’E cosa possiamo fare a riguardo’. Il messaggio del killer insomma sta nelle sue pallottole.

Il misterioso assassino, che ha firmato i proiettili, forse stava interpretando il ruolo di un fanatico giustiziere contro gli abusi e i soprusi dei grandi colossi assicurativi non solo della sanita. Si apprende intanto che il super manager era indagato per insider trading e aveva venduto un discreto pacchetto di azioni qualche mese fa pur ricevendo l’autorizzazione della società.

Thompson aveva svolto tutta la sua carriera all’interno della United Healthcare con oltre 140mila persone che lavoravano alle sue dipendenze. La società con la sua gestione aveva aumentato di 4 miliardi di dollari i profitti solo negli ultimi due anni e il suo salario era salito a 14 milioni di dollari l’anno più diversi pacchetti di azioni privilegiate.

Manhattan in queste ore viene passata al setaccio dalle forze dell’ordine. Soprattutto la caccia all’uomo si sta concentrando negli ostelli che il giovane killer potrebbe aver usato per nascondersi prima dell’assassinio.

Proprio recentemente aveva passato del tempo in uno di questi, ad Harlem, tra la 103esima strada e Amsterdam Avenue. Fonti della polizia hanno detto che l’uomo avrebbe diviso la stanza del New York International Hostel con due estranei e lì sarebbe stato fotografato a volto scoperto.

Gli inquirenti hanno definito l’assassinio del top manager "premeditato e mirato". Gli investigatori sono convinti che il killer abbia agito da solo e che potrebbe non essere un professionista del crimine, anche se ha usato l’arma con molta freddezza nell’eliminare sul marciapiedi Thompson. La vittima si stava recando ad un convegno d’investitori.

I misteri che circondano Thopmpson si stanno infittendo, ma gli investigatori sono convinti che potrebbe non trattarsi di un assassinio di stampo mafioso quanto piuttosto del gesto di un giustiziere improvvisato che aveva premeditato l’omicidio da tempo.