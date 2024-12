Un uomo interrogato per l’omicidio di Thomson. “Trovato con una pistola simile a quella del killer”

New York, 9 dicembre 2023 – Potrebbe essere a una svolta l’indagine sull’omicidio di Brian Thompson, ceo del gigante assicurativo UnitedHealthcare. La polizia di Altoona, in Pennsylvania, ha interrogato un sospetto. Aveva una pistola simile a quella usata dal killer per uccidere il manager. Non sarebbe l’unico elemento di prova a suo carico: ma al momento non ci sono certezze sul suo collegamento all’agguato dello scorso 4 dicembre.

Secondo il New York Times, gli inquirenti avrebbero ricevuto una soffiata da qualcuno che ha creduto di riconoscere l’uomo in un McDonald’s, ad Altoona. La persona sentita "aveva una pistola, un silenziatore e carte d'identità false simili a quelle che credono abbia usato l'assassino". La polizia di New York ha inviato i suoi investigatori ad Altoona, cittadina a circa 100 miglia a est di Pittsburgh, per supportare le autorità locali.

Brian Thompson (Ansa)

I reperti

La caccia all’uomo, scattata immediatamente dopo l’agguato aveva permesso di recuperare lo zaino abbandonato dal killer durante la fuga, ben visibile nelle immagini dei videosorveglianza che hanno ripreso la scena del delitto sulla Avenue of the Americas, nel cuore di New York. Dentro c’era un giaccone e soldi falsi del monopoli. Repertati anche una bottiglietta d’acqua e un telefono usa e getta da cui sarebbero state rilevate impronte digitali.

I movimenti del killer

Fin da subito gli investigatori hanno cercato l’assassino fuori da New York. In 48 ore hanno avuto a disposizione una grossa mole di dati sui suoi spostamenti, riprese video e segnalazioni. Tutti da verificare. Il killer è fuggito dalla scena del crimine in sella a una bici elettrica: e questo è certo. Lo zaino è stato ritrovato a Central Park, dove l’uomo – se le informazioni ricevute sono corrette – avrebbe preso un taxi che lo avrebbe portato alla stazione dei bus vicino alla 178esima strada. Da qui avrebbe lasciato la città.

La polizia ha diffuso due nuove foto del killer che stavolta lo raffigurano in strada e sul taxi per la stazione dei pullman. In una l'uomo indossa un piumino nero, diverso da quello verde militare delle immagini precedenti, nell'altra, presa all'interno dell'auto, una mascherina azzurra di tipo chirurgico.

Una foto diffusa dal New York Police Department mostra l'uomo sospettato di aver sparato a Brian Thompson (Ansa/Afp)

L’omicidio

Brian Thomson è stato freddato da tre colpi mentre entrava all’hotel Hilton di Midtown, Manhattan, dove era atteso per l’assemblea degli investitori della compagnia assicurativa che dirigeva. Per la polizia newyorkese è stato un attacco “pianificato”, condotto da un esperto di armi. Secondo le ultime informazioni, il delitto sarebbe legato alla vita privata del ceo e non a quella lavorativa.