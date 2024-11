Ladri incappucciati a Winsdor: William e Kate dormivano a pochi passi

Londra, 18 novembre 2024 – Ladri in casa di William e Kate. Due uomini con il volto coperto hanno fatto irruzione all’interno della tenuta del castello di Windsor, dimora dei reali d'Inghilterra. Il principe e la principessa, futuri eredi di Re Carlo, dormivano nell’Adelaide Cottage, a pochi metri di distanza. Re Carlo invece si trovava in Scozia e la Regina Camilla in India. La notizia è circolata oggi ma l’episodio risale al 13 ottobre scorso. Kate aveva appena ritrovato la tranquillità dopo i mesi di chemioterapia a cui la principessa si è sottoposta per via di un tumore all’addome.

Cosa è successo

I due malviventi sono entrati in azione poco prima della mezzanotte. Hanno evaso il sistema di sorveglianza del castello, abitualmente presidiato da agenti armati. Con un camion rubato hanno sfondato uno dei cancelli d’ingresso, una delle vie d’accesso tra i più vicini all’Adelaide Cottage, che spesso viene utilizzato dalla famiglia di William e Kate. Hanno raggiunto la Shaw Farm, qui hanno sottratto un pick up agricolo e un quad, e sono fuggiti in direzione di Old Windsor/Datchet.

Nessun indiziato

L’allarme è scattato ma l’entità dell’effrazione è stata realizzata solo quando ormai il grosso era stato fatto. A distanza di oltre un mese dall’accaduto, nessuno è stato fermato. Le indagini sono ancora in corso.

Il giallo degli agenti ritirati

La testata The Sun ha fatto sapere che il giorno prima del furto, la polizia aveva ritirato alcuni agenti assegnati a Windsor. Mistero nel mistero. Interpellata a questo proposito, una fonte della polizia metropolitana di Londra, responsabile del servizio di protezione dei reali, avrebbe risposto che "non commenta mai le disposizioni di sicurezza" relative a persone o siti protetti. Avrebbe però fatto notare che le disposizioni in merito "vengono costantemente rivalutate" a seconda del livello di rischio o minaccia.

Il precedente

L’episodio inquietante ha sollevato nuove preoccupazioni sull’apparato di sicurezza della Corona inglese, che negli anni non è stato impeccabile. In passato c’erano state altre violazioni della tenuta di Windsor. Il giorno di Natale del 2021, un intruso armato di balestra fu arrestato dopo aver scavalcato una recinzione. L'uomo confessò di aver voluto colpire l'allora regina Elisabetta II. Jaswant Singh Chail, 23 anni, lo scorso anno è stato condannato a nove anni di carcere.