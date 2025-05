Trump ordina di riaprire Alcatraz, il carcere di massima sicurezza più famoso al mondo

Roma, 5 maggio 2025 – La prigione di Alcatraz tornerà a ospitare i delinquenti più pericolosi d’America. Il carcere, diventato famoso soprattutto grazie ai film di Hollywood è ormai chiuso dal 1963 ma oggi, a distanza di oltre 60 anni, potrebbe tornare in funzione. Accadrà veramente? Si tratta solo dell’ennesima sparata di Trump? Difficile dirlo. Di sicuro il presidente Usa sa benissimo come essere conquistare prime pagine e citazioni sui social (basti pensare alla foto vestito da Papa).

Donald Trump ha infatti annunciato di aver ordinato di ricostruire e riaprire il carcere di Alcatraz, la famigerata prigione federale situata su una piccola isola della California, a largo di San Francisco, chiusa ormai sessant'anni fa. Il carcere ospiterà “i criminali più spietati e violenti d'America”, ha scritto il presidente americano su Truth aggiungendo che la prigione sarà “sostanzialmente ampliata”.

Conosciuta come "The Rock", la prigione di Alcatraz, che Donald Trump vuole riaprire, è considerata una delle più famose al mondo, sia per la sua posizione sia perché li' sono stati rinchiusi criminali leggendari. Situata in un'isola nella Baia di San Francisco, in California, a circa due chilometri dalla costa, il suo nome deriva dallo spagnolo La Isla de los Alcatraces, l'Isola dei Pellicani.

A metà del 19esimo secolo divenne una fortezza militare e un arsenale, con la costruzione di una serie di fortificazioni. Dal 1861, durante la Guerra civile americana, era stata usata come prigione militare. Ma è dal secolo scorso che è diventata la prigione che tutti conoscono. Nel 1934 il dipartimento di Giustizia decise di trasformarla in penitenziario federale di massima sicurezza. Lo scopo era quello di ospitare i criminali più pericolosi e difficili da gestire. Tra gli 'ospiti' sicuramente il più famoso è il gangster Al Capone, che lì passo quattro anni, ma anche George 'Machine Gun' Kenny, rapinatore e sequestratore, e Robert Franklin Stroud, omicida conosciuto come l'"uomo degli uccelli di Alcatraz', perché da ornitologo autodidatta durante la detenzione scrisse due libri scientifici sul trattamento delle malattie degli uccelli.

Chiusa nel 1963 per i costi troppo alti e le strutture ormai vecchie, l'isola venne occupata da attivisti nativi americani in segno di protesta per le politiche federali. Dagli anni '70 è diventata un'attrazione turistica. Tra i film che hanno alimentato la sua fama, "Fuga da Alcatraz", del ''79, con Clint Eastwood e "The Rock", del '96, con Sean Connery e Nicolas Cage. Proprio grazie alle rappresentazioni cinematografiche è diventata la prigione di massima sicurezza più famosa al mondo e il suo nome evoca immediatamente condizioni detentive severissime.