Kate Middleton incontra una giovane fotografa malata di cancro. Il ritorno al lavoro della principessa

Londra, 2 ottobre 2024 – Il ritorno agli impegni pubblici sarebbe stato graduale. Lo aveva detto Kate Middleton annunciando la fine della chemioterapia il 9 settembre scorso. E oggi, a quasi un mese dal video in cui aveva raccontato il suo percorso verso la guarigione, la principessa del Galles è apparsa di nuovo in foto sul profilo Instagram ufficiale. Due gli scatti che la ritraggono mentre abbraccia e incontra una ragazza 16enne di nome Liz Hatton, malata di una forma molto aggressiva di cancro. "È un piacere incontrare Liz a Windsor oggi. Una giovane fotografa di talento la cui creatività e forza hanno ispirato entrambi. Grazie per aver condiviso con noi le tue foto e la tua storia", si legge nel commento scritto a corredo delle immagini.

Liz, che era accompagnata dalla famiglia, ha detto di essersi sentita "al settimo cielo" dopo aver incontrato William e Kate al castello. l'adolescente è stata anche invitata dall'erede al trono a scattare alcune foto della consegna di onorificenze avvenuta oggi a Windsor, come quella al ciclista Mark Cavendish e alla calciatrice Karen Carney, poi pubblicate sui profili social dei principi di Galles.

E se i sudditi di Sua Maestà tirano un sospiro di sollievo nel rivedere Kate elegantissima e sorridente e “al lavoro”, sembra allontanarsi ancora la possibile riappacificazione del principe Harry con la royal family. Secondo quanto scrive il Daily Beast, la regina Camilla avrebbe esortato re Carlo a non incontrare il suo secondogenito, giunto a Londra lunedì scorso per la consegna del premio WellChild. La sovrana – ha riferito una fonte al giornale britannico – avrebbe invitato il marito "a rallentare e a prendere le cose con calma". "L'ultima cosa che vuole che lui faccia è stressarsi per un incontro con Harry", avrebbe riferito la fonte. da quanto spiegato, Camilla desidera inoltre che Carlo sia abbastanza in forma per partire per l'Australia prima della fine del mese, un viaggio per il quale si sta preparando godendosi un po' di tempo libero nella sua residenza in Scozia.