Kate Middleton ha terminato la chemio. Il video commovente con i figli e William: “È stata dura”

Roma, 9 settembre 2024 – La principessa del Galles, Kate Middleton, ha annunciato oggi 9 settembre 2024 di essere ufficialmente "libera dal cancro", dopo aver completato il ciclo di 'chemioterapia preventiva' seguito alla crisi di salute affrontata all'inizio dell'anno. In un recente comunicato, la moglie del principe William ha condiviso la sua vittoria sulla malattia dopo un lungo e difficile percorso di cura. Un periodo “incredibilmente duro”, ammette la principessa.

"Il mio obiettivo ora è fare tutto il possibile per non affrontare più il cancro", ha dichiarato Kate, sottolineando che nonostante abbia completato la cura, la strada verso il pieno recupero è ancora lunga. La principessa ha rivelato di essere pronta a riprendere un 'programma leggero' di impegni pubblici nei prossimi mesi, sottolineando però che il cammino verso il completo recupero è ancora lungo. "Non vedo l'ora di tornare al lavoro e riprendere i miei doveri pubblici quando sarò pronta", ha aggiunto.

Kate Middleton in una foto d'archivio (Afp)

La duchessa ha condiviso la buona notizia in un video toccante che la ritrae insieme al marito, il Principe William, e ai loro figli, ringraziando il pubblico per il supporto ricevuto. Nonostante il difficile percorso degli ultimi nove mesi, che ha definito 'spaventoso e imprevedibile' per la sua famiglia, Kate ha spiegato che il suo obiettivo ora è "Fare tutto il possibile per non affrontare di nuovo la malattia".

Kate ha anche condiviso un messaggio di riflessione, spiegando che l'esperienza l'ha portata, insieme a William, a "riflettere ed essere grati per le cose semplici ma importanti della vita, che molti di noi spesso danno per scontate. Come semplicemente amare ed essere amati”.