Il principe Harry compie 40 anni, spunta un regalo speciale della regina madre

Londra, 3 settembre 2024- Sta per compiere 40 anni, il principe Harry, duca di Sussex. Il secondogenito di re Carlo III e della compianta Diana Spencer, scomparsa il 31 agosto 1997, è nato il 15 settembre 1984. Quest’anno per il principe è in arrivo un dono speciale, proveniente da Ormai i rapporti tra Harry e la sua famiglia d’origine sembrano compromessi, ma in ballo ci sono precise disposizioni da rispettare, lasciate da un’antenata del principe.

Fondo milionario

In occasione del suo quarantesimo compleanno, Harry riceverà 8,5 milioni di dollari. Si tratta di un’eredità importante da parte della defunta bisnonna paterna del principe e del fratello maggiore William, la regina madre, Elizabeth Bowes-Lyon, mancata nel 2002 a 101 anni. Quest'ultima aveva destinato 90 milioni di dollari ai suoi familiari, riservando, in particolare, una parte di questi fondi a Harry.

La regina madre con Carlo, William e Harry in una foto d'archivio

William

Come è stato riportato dal giornale ‘Mirror’, tale cifra supera di gran lunga quella ricevuta dall’erede al trono William quando, nel 2022, ha festeggiato i 40 anni. Una distinzione voluta dalla regina madre, ben consapevole che William, in qualità di futuro sovrano del regno, una volta assunto il titolo di principe di Galles, appartenuto in precedenza al padre, avrebbe avuto accesso alle risorse del ducato di Cornovaglia, com’è appunto avvenuto. Grazie a questi proventi, del resto, William continuerà a essere avvantaggiato a livello economico rispetto al fratello e alla cognata.

40 anni

Pertanto, la madre della regina Elisabetta II, scomparsa nel settembre 2022, ha deciso di garantire un sostegno economico maggiore a Harry, riservandogli oltre la metà dei 14 milioni di dollari stanziati, in tutto, per i due bisnipoti.

Lo scrittore Christopher Andersen, autore della biografia ‘The King’, ha spiegato a Fox News Digital perché la regina madre avrebbe vincolato i fondi al raggiungimento del quarantesimo anno di età dei principi: “Per una donna che ha vissuto quasi fino a 102 anni, si può solo immaginare che 40 le sembrassero l'età perfetta per ricevere un po' di soldi extra, quando sei abbastanza giovane per apprezzarli, ma anche abbastanza adulto e, si spera, saggio a sufficienza per non sprecarli”. Ha però aggiunto il commentatore: “Certo, la bisnonna dei principi non avrebbe mai potuto prevedere tutti i problemi che Harry avrebbe causato al resto della famiglia. Penso l'avrebbe escluso completamente (dal fondo fiduciario, ndr), se l'avesse saputo”.

Harry e Meghan

Secondo alcune stime del ‘New York Post’, l’attuale patrimonio dei duchi di Sussex, Harry e Meghan, si aggira attualmente intorno ai 60 milioni di dollari. Le loro risorse economiche sono aumentate dal 2020, quando la coppia ha lasciato la famiglia reale e si è trasferita in California, dove vive con i figlioletti Archie Harrison e Lilibet Diana, cercando di essere più autonomi dai Windsor anche a livello finanziario.

I due hanno rimpinguato le loro entrate attraverso il successo dell’autobiografia-bomba ‘Spare’ di Harry e vari contratti multimilionari, tra cui quelli con Netflix e Spotify (anche se il primo potrebbe non essere rinnovato nel 2025 e il secondo è terminato bruscamente lo scorso anno). Allo stesso tempo, però, Harry e Meghan hanno parecchie e consistenti spese, relative soprattutto a una residenza faraonica a Montecito, in California, alla sicurezza privata e a uno stile di vita da divi di Hollywood. Ma star del calibro di George Clooney, Oprah Winfrey ed Ellen DeGeneres – fanno notare vari esperti reali – possiedono patrimoni dieci volte superiori a quello dei Sussex.