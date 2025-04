Tregua cessata, Kiev sotto attacco: bombardamenti russi su tutta l’Ucraina

Roma, 21 aprile 2025 – Scaduta la mezzanotte, la già fragile tregua di Pasqua proclamata da Putin ma di fatto violata (stando alle reciproche accuse di russi e ucraini), ha lasciato nuovamente il posto ai bombardamenti. Nella notte l'Ucraina ha emesso allerte antiaeree per Kiev e la metà orientale del Paese, dopo che numerose esplosioni hanno scosso la città di Mykolaiv nelle prime ore del mattino. Lo fa sapere Reuters, sottolineando che gli attacchi arrivano a poche ore dal cessate il fuoco di Pasqua.

Numerosi droni russi sono diretti sulla capitale ucraina, così come su altre città: da Sumy a Chernikhiv, da Dnipropetrovsk a Cherkasy. Lo comunica su Telegram l'Aeronautica Militare delle Forze Armate dell'Ucraina. I cittadini sono stati invitati a raggiungere i rifugi, mentre la contraerea è entrata in azione.

"Questa giornata non è stata sufficiente a Mosca per rispondere né alla proposta di un cessate il fuoco completo di 30 giorni dopo Pasqua, né alla proposta di estendere almeno il cessate il fuoco nei cieli, astenendosi da attacchi missilistici e con droni contro le infrastrutture civili. La natura delle azioni dell'Ucraina rimarrà simmetrica: al cessate il fuoco si risponderà con un cessate il fuoco, e agli attacchi russi si risponderà con i nostri in difesa. Le azioni parlano sempre più forte delle parole". Lo scrive su X il presidente ucraino Volodymyr Zelensky dopo la scadenza della tregua pasquale.

Dopo la tregua di Pasqua riprendono gli attacchi russi sull'Ucraina

