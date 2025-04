Quando sono i funerali di Papa Francesco

Roma, 21 aprile 2025 - Non è ancora stata decisa la data dei i funerali di Papa Francesco, ma secondo le norme dell'Universi Dominici Gregis, si dovrebbero tenere tra venerdì e domenica, molto probabilmente sabato.

L'addio a Bergoglio, secondo norma, dovrebbe cadere tra il quarto e il sesto giorno dalla morte, quindi tra venerdì 25 aprile e domenica 27 aprile, se si considera che il rito della constatazione della morte è stato questa sera alle 20.

Papa Francesco

La data sarà decisa dalla prima Congregazione dei cardinali, che da domani dovranno decidere i passi successivi che porteranno al Conclave, previsto tra il quindicesimo e il ventesimo giorno dalla morte del Papa, e quindi tra il 6 e il 10 maggio.

Il 23 è in programma la traslazione della salma nella Basilica di San Pietro, per l'omaggio dei fedeli e quindi tra venerdì e domenica i funerali in Piazza San Pietro, dunque è probabile che le esequie si terranno sabato 26 aprile. Poi la sepoltura a Santa Maria Maggiore dove è venerata l'icona della Salus Popoli Romani.

"Ci aspettiamo un eccezionale numero di persone per il prossimo weekend, per il Giubileo degli Adolescenti e il funerale del Papa", ha detto in una intervista alla Bbc il sindaco di Roma Roberto Gualtieri. "Il Papa ha modificato le procedure chiedendo una cerimonia più sobria - ha proseguito - ma sarà comunque una cerimonia con centinaia di migliaia di persone che seguiranno, compresi capi di Stato e di governo, che si affolleranno per giorni a dare omaggio a lui prima delle esequie, e poi sabato ci sarà il funerale. Saranno giorni molto intensi. La città farà il suo meglio per essere pronta, insieme al governo e alle altre autorità".