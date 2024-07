Gaza, la Corte dell’Aja: “Israele cessi subito l’occupazione dei territori palestinesi”. Presidenza Abu Mazen: “Vittoria della giustizia”

15:40

Israele: Hezbollah ha lanciato circa 65 razzi sul Nord

Sono circa 65 i razzi che sono stati lanciati oggi da Hezbollah dal Libano nel nord di Israele. Lo dice l'IDF in una nota. Hezbollah ha rivendicato la responsabilità di una serie di bombardamenti in quella che dice essere stata una risposta ai recenti attacchi dell'IDF nel sud del Libano. Diversi razzi sono stati abbattuti dal sistema di difesa aerea Iron Dome, mentre altri hanno colpito aree aperte. Non ci sono stati feriti e le truppe hanno bombardato i siti di lancio con l'artiglieria. Successivamente, un lanciarazzi utilizzato in uno degli sbarramenti, contro la comunità di Abirim, è stato preso di mira da un attacco di droni, accanto a un edificio utilizzato dal gruppo terroristico, ad Ayta ash-Shab, nel sud del Libano, dicono i militari. Nel frattempo, l'IDF afferma che aerei da combattimento hanno colpito i depositi di armi di Hezbollah a Blida e Houla. NNNN