Inghilterra, infermiera killer: l’ospedale avrebbe cercato di far tacere i medici

Londra, 19 agosto 2023 – La furia dell’infermiera assassina poteva essere fermata, ma non è stato fatto. Come riporta la Bbc, e ripreso poi da diverse agenzie, i dirigenti dell'ospedale britannico non avrebbero indagato sulle accuse contro Lucy Letby e hanno cercato di mettere a tacere i medici. La giovane è stata condannata per aver ucciso 7 neonati e tentato di assassinarne altri 6 mentre lavorava nel reparto maternità del Countess of Chester Hospital, ospedale pubblico a sud di Liverpool, tra il 2015 e il 2016.

La Bbc scrive che l'ospedale ha allertato molto tardi la polizia, nonostante gli avvertimenti dei medici secondo cui l'infermiera avrebbe potuto uccidere i bambini. Il consulente principale del reparto, il dottor Stephen Brearey, ha sollevato per la prima volta delle preoccupazioni sull’infermiera 33enne a ottobre 2015. Non è stata intrapresa alcuna azione e ha continuato ad attaccare altri 5 bambini, uccidendone due, scrive la Bbc. I primi cinque omicidi sono avvenuti tutti tra giugno e ottobre 2015 e, nonostante mesi di avvertimenti, gli ultimi due sono avvenuti nel giugno 2016.