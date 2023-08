Infermiera killer in Inghilterra: uccise 7 neonati in un anno, condannata

Londra, 18 agosto 2023 – È stata dichiarata colpevole l’infermiera inglese di 33 anni, Lucy Letby, per aver ucciso 7 neonati. Inoltre, sembrerebbe, che sempre lei abbia cercato di assassinarne altri 6 mentre mentre lavorava nell'unità neonatale del Countess of Chester Hospital di Chester, tra il giugno 2015 e il giugno 2016. Come riportano i media britannici Letby sarebbe la più prolifica assassina di bambini nella storia moderna della Gran Bretagna. Il Daily Mail scrive che la furia omicida della giovane si sarebbe accanita su piccoli neonati, spesso nati prematuri, iniettando aria nei loro flussi sanguigni o nei tubi di alimentazione, facendoli collassare e morire. Non è però chiaro il movente di questi omicidi.

L’inchiesta

Intanto le famiglie dei bambini uccisi e feriti hanno chiesto un'inchiesta pubblica su come l’infermiera sia riuscita ad uccidere e ferire bambini in ospedale per un periodo tanto.

Il processo

Il verdetto è stato reso noto al termine del processo alla Manchester Crown Court. La Bbc precisa che Letby non era presente in tribunale. "Nelle sue mani, sostanze innocue come aria, latte o farmaci come l'insulina sono diventati letali. Ha usato come arma il suo mestiere per infliggere danni, dolore e morte – ha detto il procuratore Pascale Jones –. Più e più volte ha fatto del male ai bambini, in un ambiente che avrebbe dovuto essere sicuro per loro e per le loro famiglie. I genitori sono stati esposti alla sua morbosa curiosità e alla sua finta compassione".