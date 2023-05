Incoronazione re Carlo, oggi la cerimonia a Londra. La giornata in diretta

Londra, 6 maggio 2023 – Il giorno dell’incoronazione formale di re Carlo III e della regina consorte Camilla è arrivato, nell’attesa generale di tanta parte del Regno Unito e di una vasta platea di ammiratori o curiosi in giro per il mondo. La cerimonia si terrà fra le navate dell’abbazia di Westminster nel cuore di Londra: luogo simbolo di questi riti regali da quasi mille anni e teatro di un appuntamento col destino rinviato per 7 decenni nella vita del primogenito di Elisabetta II. Il conto alla rovescia è agli sgoccioli. Con i leader e le teste coronate del mondo - incluso il presidente Sergio Mattarella – ricevuti ieri a palazzo da Carlo, da Camilla, dall'erede al trono William con la moglie Kate, da altri membri della dinastia (Harry escluso, visto che il principe ribelle è atteso solo per una toccata e fuga), oltre che dal premier Rishi Sunak e da vari ministri.

A funestare la grande festa potrebbe essere la pioggia che oggi è attesa abbondante.

Tutti gli orari della cerimonia

I fan accampati per l'incoronazione di re Carlo III

Nonostante le previsioni però, la folla ha già iniziato a radunarsi nella notte lungo il percorso che il sovrano e la regina consorte percorreranno in carrozza verso l'Abbazia di Westminster. Oltre alla pioggia, i media inglesi sottolineano anche i rischi di contestazione annunciati dai gruppi che si oppongono alla monarchia e che intendono protestare per gli altissimi costi dell'intera operazione incoronazione, che il tabloid The Sun ha stimato intorno ai 100 milioni di sterline. Il sistema di sicurezza organizzato a Londra, dove confluiranno un centinaio di Capi di Stato, sarà imponente (si parla di circa 30mila tra poliziotti e militari) e anticiperà e proseguirà ben oltre le due ore di cerimonia.

L’incoronazione in diretta