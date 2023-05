Kate Middleton all’incoronazione: l’abito regale di McQueen e l’omaggio dei gioielli

Londra, 6 maggio 2023 – Regale. Avvolta in un mantello blu e rosso sopra l'abito di seta avorio dell'amato stilista Alexander McQueen. Così si è presentata la principessa del Galles, Kate Middleton, all'incoronazione di re Carlo III. Un chiaro rimando ai colori della bandiera britannica. Sul vestito ricamati i fiori della rosa, del cardo, del narciso e del trifoglio, i fiori nazionali rispettivamente di Inghilterra, Scozia, Galles e Irlanda del Nord.

La principessa del Galles, Catherine (Ansa)

In testa non una tiara, ma un copricapo (‘headband’) Jess Collett x Alexander McQueen in argento, con cristalli e ricami di foglie. Analogo a quello indossato dalla figlia Charlotte, anche lei in bianco sempre McQueen. Non è la prima volta che madre e figlia indossano abiti coordinati per un'occasione cerimoniale, la stessa cosa era avvenuta lo scorso settembre al funerale di Stato della regina Elisabetta II (allora il colore scelto fu, ovviamente, il nero).

Kate Middleton con i figli Charlotte e Louis (Ansa)

Nei gioielli Kate ha voluto omaggiare sia Lady Diana sceliendo un paio di orecchini pendenti di perle e diamanti, appartenuti alla defunta suocera, sia la regina Elisabetta II con una collana di diamanti George VI Festoon, commissionata dal re Giorgio VI nel 1950 per sua figlia e al tempo ancora solo principessa.

Kate è entrata nell’abbazia di Westminster al fianco del marito William, il principe erede al trono. Con loro i due figli minori, mentre il primogenito George che ha svolto il ruolo di paggetto d'onore

ha seguito prima il nonno Carlo e poi si è posizionato accanto all’altare.