Chi sono gli invitati all’incoronazione di Carlo III: i reali e i ‘big’ internazionali

Buckingham Palace ha inviato circa 2.000 inviti per l’incoronazione di Carlo e Camilla: tante saranno le persone che potranno assistere dal vivo alla cerimonia nell’abbazia di Westminster. Dalle altre teste coronate ai capi di Stato, dai membri della Royal Family fino alle celebrities: ecco chi sono gli ospiti attesi.

Chi vedremo della Royal Family

Per quel che riguarda i Windsor, sappiamo che probabilmente accanto al re e alla regina ci sarà quasi tutta la famiglia: i tre fratelli di Carlo – la principessa Anna, il principe Andrea e il principe Edoardo – il suo primogenito, il principe William, e la moglie di quest’ultimo, Catherine, principessa del Galles. Il principino George, il più grande dei tre figli dei Wales, sarà uno dei paggi d’onore alla Coronation dell’abbazia e guiderà il corteo. Ci saranno anche i parenti di Camilla: l’ex marito Andrew Parker-Bowles, i due figli avuti da lui, Tom e Laura, e i cinque nipoti della regina, tre dei quali saranno paggi d’onore.

Il re Felipe e la regina Letizia di Spagna (Ansa)

Harry senza Meghan

Una delle notizie che ultimamente ha fatto più discutere, riguardo all’incoronazione di Carlo e gli ospiti, è che l’altro figlio che il re ha avuto con la compianta Lady Diana, Harry, duca di Sussex, verrà da solo. La moglie Meghan resterà in California a festeggiare il quarto compleanno del loro primo figlio, Archie Harrison, fratello maggiore della piccola Lilibet.

Gli altri reali attesi

Ma all’incoronazione di Carlo gli ospiti più attesi sono anche gli altri reali d’Europa e di altri regni del mondo, alcuni considerati tra le teste coronate più glamour del mondo. Ecco chi ha confermato la propria presenza: - il principe Alberto e la principessa Charlène di Monaco; - il principe ereditario Frederik e la principessa ereditaria Mary dalla Danimarca; - re Carl XVI Gustaf e la principessa ereditaria Victoria di Svezia; - gli spagnoli Felipe e Letizia; - i principi ereditari norvegesi Haakon e Mette-Marit; - il granduca Henri e la granduchessa Maria Teresa del Lussemburgo; - la regina Anne-Marie e il principe ereditario Pavlos di Grecia; - Guglielmo Alessandro e Máxima dei Paesi Bassi - Tuheitia e Makau Ariki Atawhai, reali della Nuova Zelanda; - Filippo e Mathilde del Belgio; - Jigme Khesar Namgyel Wangchuck e Jetsun Pema, noti anche come i “William e Kate” del Bhutan; - i principi ereditari nipponici Akishino e Kiko.

Leader e politici internazionali

Per quanto riguarda i Capi di Stato stranieri, sono attesi leader politici provenienti da tutto il mondo. Hanno accettato l’invito: - Emmanuel Macron, presidente della Francia; - Andrzej Duda, presidente della Polonia; - la First Lady Jill Biden, che guiderà una delegazione statunitense all'incoronazione; - Anthony Albanese, primo ministro dell'Australia; - David Hurley, governatore generale dell'Australia; - Chris Hipkins, primo ministro della Nuova Zelanda; - Dame Cindy Kiro, governatrice generale della Nuova Zelanda, e suo marito, il dottor Richard Davies; - Christopher Luxon, leader dell'opposizione in Nuova Zelanda (con una delegazione neozelandese); - Mary Simon, governatore generale del Canada; - Shehbaz Sharif, primo ministro del Pakistan; - Frank-Walter Steinmeier, presidente della Germania; - Sergio Mattarella, presidente della Repubblica Italiana; - Ferdinand Marcos Jr. e Louise Araneta-Marcos, presidente e First Lady delle Filippine; - Ursula von der Leyen, presidente della Commissione dell'Unione europea; - Charles Michel, presidente del Consiglio dell'Unione Europea; - Roberta Metsola, presidente del Parlamento Europeo; - Borjana Krišto, presidente del Consiglio dei ministri della Bosnia ed Erzegovina; - Sheikh Hasina, primo ministro del Bangladesh; - Nikos Christodoulides, presidente di Cipro.

Le celebrities

All’incoronazione saranno presenti anche alcuni big del mondo dello showbiz come la stilista Stella McCartney e il comico Rowan Atkinson (“Mr. Bean”). Al grande concerto che si terrà a Windsor il giorno successivo alla cerimonia, il 7 maggio, si esibiranno: - i Take That (i tre “superstiti” del gruppo: Gary Barlow, Howard Donald e Mark Owen, senza Jason e senza Robbie Williams) - Lionel Richie - Katy Perry - il tenore Andrea Bocelli – unico artista italiano all’evento – protagonista di un atteso duetto con il baritono Sir Bryn Terfel.