Carlo III dispiaciuto per la partenza di Harry. Brinda al figlio e al nipotino Archie

Londra, 7 maggio 2023 - La solenne e spettacolare incoronazione, ha però lasciato a Re Carlo III un pizzico di amaro. La grande gioia del momento non ha cancellato la delusione e il dolore per l'abbandono prima della fine della cerimonia di suo figlio Harry.

Carlo III

Il sovrano sperava che il suo secondo genito ‘ribelle’ rimanesse a Londra più delle 28 ore che lo stesso si era preso da Meghan e il figlio, rimasti negli Stati Uniti. Carlo sperava di averlo al pranzo di famiglia a Buckingham Palace, ed ha sofferto a non vederlo a suo fianco. Ma non tutti tra i Windsor sono rimasti male per l’assenza del duca di Sussex, anzi per qualcuno è stato un sollievo, scrive il Daily Mail.

Carlo, da buon padre e nonno, perdona, e ha voluto comunque brindare al nipotino Archie, che quasi non conosce, ma che è la ragione per cui Harry è corso via: ieri compiva quattro anni e Meghan aveva organizzato una mini-festicciola al cui papà non voleva mancare. Il re ha brindato 'a quelli che non sono qui' e ha augurato al nipotino un felice compleanno 'ovunque egli sia'.