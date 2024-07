Il fotografo che ha immortalato il proiettile diretto a Trump: “Cercavo lo scatto giusto e di non essere colpito”

Roma, 14 luglio 2024 – "Speravo di fare lo scatto giusto e di non essere colpito io stesso". Così Doug Mills, fotografo di lungo corso per il New York Times e autore dello scatto che mostra il proiettile sospeso in aria, nel momento in cui sta per colpire Donald Trump, ha ricostruito i drammatici istanti dell'attentato all'ex presidente Usa in Pennsylvania.

Era a pochi passi dal palco, dove Donald Trump stava svolgendo il comizio, il fotografo del New York Times Doug Mills che ha immortalato la traiettoria del proiettile che ha sfiorato l'orecchio dell'ex presidente (foto New York Times9

Mills, che per il NYT sta coprendo la campagna elettorale del tycoon, ieri era a pochi passi dal palco e questo gli ha consentito di immortalare, con la sua fotocamera digitale Sony, la traiettoria del proiettile che sfreccia sul lato sinistro del volto di Trump, all'altezza dell'orecchio, colpendolo di striscio e non uccidendolo per pochi millimetri. In poche ore la foto è diventata virale sui social, rilanciata da migliaia di visualizzazioni. Ma questo Mills non avrebbe potuto saperlo. In quei concitati momenti il professionista ha pensato solo a fare il suo lavoro, pur nel timore per la propria vita. "Speravo di non essere colpito" ha raccontato al NYT.

Lo scatto di Mills "sembra catturare l'immagine di un proiettile che sfrecciava oltre la testa dell'ex presidente Donald Trump" ha commentato, sentito dal NYT, Michael Harrigan, un agente dell'FBI in pensione. Dopo aver esaminato le immagini in alta risoluzione, Harrigan ha concluso: "Potrebbe assolutamente mostrare lo spostamento dell'aria dovuto a un proiettile. L'angolo sembra un po' basso per essere passato attraverso il suo orecchio, ma non impossibile se l'uomo armato ha sparato più colpi. Semplici calcoli balistici hanno dimostrato che catturare un proiettile come probabilmente ha fatto il signor Mills in una foto era possibile”.

Mills avrebbe usato una fotocamera digitale Sony in grado di catturare immagini fino a 30 fotogrammi al secondo. Ha scattato queste foto con una velocità dell'otturatore di 1/8.000 di secondo: estremamente veloce per gli standard del settore. Anche se Harrison sottolinea che “catturare un proiettile su una traiettoria laterale come si vede in quella foto succede in uno scatto su un milione”.