Che cos’è l’AR 15, il fucile semiautomatico usato per sparare a Trump

L'attentato a Donald Trump durante un comizio in Pennsylvania ha riportato l'attenzione sull’uso delle armi negli Stati Uniti e sulla facilità con cui è facile reperirle. Per sparare all’ex presidente è stato usato un fucile semiautomatico AR-15, diventato tristemente noto per il suo coinvolgimento in numerosi altri episodi di violenza negli Stati Uniti.

Cos'è l'AR-15?

L'AR-15 è un fucile semiautomatico sviluppato e prodotto originariamente dalla Armalite. Il nome è un acronimo di "Armalite Rifle, design 15". Dopo l'acquisizione dei diritti da parte della Colt's Manufacturing Company, "AR-15" è diventato un marchio registrato, utilizzato per indicare le versioni civili semiautomatiche del fucile militare M16.

Caratteristiche tecniche principali dell’arma

Tipo: fucile semiautomatico

Peso: da 2,27 kg a 3,9 kg

Lunghezza canna: 510 mm (standard), con varianti fino a 610 mm

Calibro: 5,56 mm (standard), ma disponibile in altri calibri

Munizioni: .223 Remington e altri

Azionamento: a sottrazione di gas diretta o con pistone, otturatore rotante

Velocità alla volata: 975 m/s

Gittata massima: 550 m

Alimentazione: Caricatori STANAG con capacità da 5 a 100 cartucce

Il fucile più diffuso negli USA

L'AR-15 è diventato il fucile più diffuso e utilizzato negli Stati Uniti. La NRA (National Rifle Association) stima che ci siano circa otto milioni di AR-15 e sue varianti in circolazione nel paese. La sua popolarità è tale che l'associazione suggerisce che "AR" dovrebbe significare "America's Rifle".

Uso in eventi violenti

Purtroppo, l'AR-15 è stato coinvolto in numerosi episodi di violenza di massa negli Stati Uniti negli ultimi anni. La sua facilità d'uso, versatilità e leggerezza lo hanno reso l'arma preferita in molte sparatorie di massa dal 2007 ad oggi.

L'AR-15 rimane un'arma controversa, al centro del dibattito sul controllo delle armi negli Stati Uniti. La sua presenza in eventi tragici come l'attentato a Donald Trump continua ad alimentare discussioni sulla regolamentazione delle armi da fuoco e sulla sicurezza pubblica.