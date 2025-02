I funerali di Nasrallah, ex leader di Hezbollah. E i jet israealiani sorvolano l’area

Una folla oceanica in lacrime ha dato a Beirut l’ultimo saluto a Hassan Nasrallah, l’ex leader di Hezbollah ucciso dai caccia israeliani lo scorso 27 settembre, insieme ad altri alti funzionari del movimento. Decine di migliaia di persone, vestite di nero e col pugno alzato, hanno riempito la piazza della città dello sport nella periferia meridionale della capitale libanese, mentre i jet israeliani sorvolavano l’area dove si svolgevano i funerali. Ritratti giganti di Nasrallah e del suo successore Hashem Safieddine (foto), anche lui morto in un altro attacco aereo israeliano ancora prima che potesse assumere l’incarico, sono stati affissi sui muri e sui ponti, mentre la folla urlava "Morte a Israele. Rispondiamo alla tua chiamata, Nasrallah". Naïm Qassem, attuale leader di Hezbollah, ha promesso di "proseguire il cammino" del suo predecessore. "Resteremo fedeli all’eredità che ci è stata affidata" ha tuonato in un discorso televisivo trasmesso su maxischermi giganti davanti alla folla in lutto. Anche l’Iran, sostenitore e finanziatore del gruppo libanese sciita, ha fatto sentire la sua voce per bocca della Guida suprema, l’ayatollah Ali Khamenei, che ha avvertito Israele "che la resistenza contro l’oppressione e l’arroganza non è finita". "Chiunque minacci di distruggere Israele e lo attacchi, sarà la sua fine. Voi sarete specializzati in funerali, noi in vittorie", ha replicato il ministro della Difesa israeliano Katz.