Ucraina oggi la diretta. Inferno a Belgorod, insorgono i partigiani russi

6:02 Mosca: respinto attacco a Belgorod, uccisi 50 nemici Mosca ha dichiarato di aver respinto la scorsa notte un tentativo delle truppe ucraine di invadere la sua regione sudoccidentale di Belgorod. «Complessivamente l'attacco ha coinvolto fino a 70 miliziani, cinque carri armati, quattro veicoli blindati, sette camioncini e un camion Kamaz», ha detto ieri sera il Ministero della Difesa russo riferendo di almeno tre tentativi di attraversamento. Mosca afferma di aver usato l'aviazione e l'artiglieria per respingere gli attacchi, uccidendo più di 50 combattenti ucraini.

7:05 Quindici missili da crocera colpiscono Kiev L'attacco russo di questa notte a Kiev e' stato fatto impiegando 15 missili da crociera e 18 droni Shared. Tutti i droni sono stati abbattuti dalla difesa aerea della citta'. A riferirlo via Fb il General Staff delle forze armate ucraine. Nelle prime ore dell'attacco, Kyiv City Military Administration aveva riferito di 30 droni abbattuti, numero ora rettificato. E' il sesto giorno di attacco con droni alla capitale ucraina da parte della Russia.

8:33 Bakhmut: 60mila morti e feriti Oltre 60.000 russi sono morti o sono rimasti feriti nella campagna militare di Mosca per la conquista di Bakhmut, nell'Ucraina orientale: è la stima di un anonimo funzionario occidentale, secondo il quale il totale dei morti e dei feriti russi nel conflitto ha superato quota 200mila. «Riteniamo che la cattura di Bakhmut sia probabilmente costata alla Russia almeno 60.000 uomini (tra morti e feriti, ndr) nel settore Bakhmut-Popasna nel corso della battaglia durata un anno», ha detto il funzionario a Sky News. Si tratta di una «stima prudente», ha aggiunto, precisando che «almeno un terzo (di loro) sono stati uccisi». Secondo il funzionario, inoltre, l'Ucraina potrebbe lanciare la sua attesa controffensiva nelle prossime settimane.

9:14 Un carrarmato dei partigiani russi a Belgorod I partigiani russi della Legione Libertà della Russia hanno pubblicato su Telegram una fotografia 'di un loro carro armato in una zona rurale della regione russa di Belgorod. «Il nostro carro armato con la bandiera di Libertà della Russia nel villaggio di Novaya Tavolzhanka, vicino a Shebekino. Buongiorno dalla nostra patria! Continuiamo a combattere! 'L' Per la Russia! Per la libertà!», si legge nel messaggio. Mosca aveva reso noto ieri di aver respinto un tentativo di «invasione» ucraina del suo territorio con carri armati e soldati. Novaya Tavolzhanka si trova a est di Belgorod, al confine con l'Ucraina, a circa 60 km da Kharkiv.

9:50 Bombardamenti a Zaporizhzhia: morto un civile Una civile è morto e altri due sono rimasti feriti nel corso dei bombardamenti russi di ieri nella regione di Zaporizhzhia: lo ha reso noto su Telegram il capo dell'amministrazione militare regionale, Yuriy Malashko, come riporta Ukrinform.

10:17 Cina: “Il rischio escalation resta alto” Il rischio di escalation della crisi in Ucraina «resta alto». È quanto ha detto Li Hui, l'inviato speciale cinese sulla questione ucraina, parlando in un briefing della sua missione in Europa di due settimane conclusasi a fine maggio per trovare «una soluzione politica». Tutte le parti, ha aggiunto il diplomatico, «hanno apprezzato il nostro ruolo equo, oggettivo e imparziale»

10:28 Zelensky: “Italia e Ucraina insieme per la pace” «Congratulazioni a Giorgia Meloni e al popolo italiano per la Festa della Repubblica. Apprezziamo la solidarietà e il pieno supporto dell'Italia nella difesa della sovranità e dell'indipendenza dell'Ucraina. Oggi l'Ucraina lotta per i valori europei di democrazia e libertà, che condividiamo con il popolo italiano. Insieme raggiungeremo il nostro obiettivo comune: una pace giusta e sostenibile in Europa e nel mondo!». Così su Twitter il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

10:47 Due civili uccisi a Donetsk Due civili sono stati uccisi e altri 12 sono rimasti feriti durante i bombardamenti russi di ieri nella regione di Donetsk, nell'Ucraina orientale: lo ha reso noto su Telegram il capo dell'amministrazione militare regionale, Pavlo Kyrylenko, come riporta Ukrinform. «Il primo giugno i russi hanno ucciso due residenti della regione di Donetsk, ad Avdiivka e Chasiv Yar», ha scritto Kyrylenko, aggiungendo che 12 persone nella regione sono rimaste ferite.

- - : - - Drone precipita a sud ovest di Mosca Un drone è precipitato stamane nella regione russa di Kaluga, a sud-ovest di Mosca. Lo riferisce l'agenzia Ria Novosti citando una fonte dei servizi d'emergenza. In precedenza il governatore, Vladislav Shapsha, aveva aveva detto che un «oggetto non identificato» era precipitato in una foresta e che non si registravano danni materiali né vittime. Ieri un altro drone, fa sapere Ria Novosti, era precipitato nella stessa regione circa cinque chilometri dalla raffineria di Perviy Zavod. L'area si trova circa 300 chilometri dal confine ucraino.