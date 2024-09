La Russia attacca le basi di droni ucraini. Altra notte di bombardamenti e morti. A Zaporizhia si costruiscono scuole sotterranee

09:24

A Zaporizhia si costruiscono scuole sotterranee

Nella regione ucraina di Zaporizhia è iniziata la costruzione della settima "scuola sotterranea". Lo riferisce - come riporta Ukrinform - il capo dell'amministrazione regionale Ivan Fedorov. La struttura dovrebbe essere completata entro la fine dell'anno. Il progetto costerà oltre due milioni di euro. "Quasi 10.000 residenti in tutta la comunità - ha detto Fedorov - vivono in prossimità di posizioni nemiche: sulla riva destra del Dnipro sono soggetti ad attacchi russi provenienti dall'altra parte del fiume. Più di 500 bambini hanno un disperato bisogno di uno spazio di apprendimento sicuro. La nuova scuola sotterranea è progettata per ospitare 1.000 studenti in due turni, coprirà le esigenze degli studenti di più di una struttura educativa".