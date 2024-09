Droni drago, la nuova terribile arma usata dall’Ucraina. Una pioggia di fuoco che fonde anche i blindati

Roma, 7 settembre 2024 – Li chiamano 'droni drago’ (dragon drones) e stanno diventando un'arma fondamentale nella guerra tra Ucraina e Russia. La loro potenza è apparsa ben chiara quando, pochi giorni fa, un video diffuso su X dalla Difesa di Kiev ha mostrato la pioggia di fuoco scagliata dall'alto (cosa che ricorda appunto un drago) contro postazioni russe nascoste tra la vegetazione nei pressi del villaggio di Ukrainske, nell'oblast di Zaporizhzhia. "I droni d'assalto sono le nostre ali della vendetta, che portano il fuoco direttamente dal cielo. Stanno diventando una vera minaccia per il nemico, bruciando le loro posizioni con una precisione che nessun'altra arma può raggiungere", ha dichiarato la 60esima Brigata meccanizzata ucraina in un post su Facebook.

Le munizioni alla termite

Il Kyiv Independent spiega che diversi report suggeriscono che questo tipo di droni sono equipaggiati con munizioni alla termite. La caratteristica di queste armi è che disperdono migliaia di minuscoli pezzi di metallo fuso che bruciano a temperature che superano i 2.000 gradi Celsius, il che significa che possono fondere alcuni veicoli blindati.

La termite è infatti una miscela pirotecnica costituita da un metallo in polvere, che funge da combustibile, e da un ossido metallico che funge da ossidante. Quando la miscela viene sottoposto un opportuno e notevole apporto di calore, si innesca una reazione di ossido-riduzione fortemente esotermica. Scoperta nel 1893 dal chimico tedesco Hans Goldschmidt, all'inizio venne impiegata per saldare i binari delle ferrovie. Ma la sua potenza per un uso militare apparve da subito evidente.

Un drone drago in azione (frame tratto da un video diffuso dall'esercito ucraino su X)

Come funzionano i droni drago

Secondo il gruppo britannico Action on Armed Violence (AOAV), la termite viene lanciata "direttamente attraverso i portelli, dove il calore intenso si incendia rapidamente e distrugge tutto ciò che si trova all'interno". "Questa precisione, unita alla capacità del drone di aggirare le difese tradizionali, rende le bombe alla termite uno strumento estremamente efficace nella guerra moderna", prosegue la relazione.

Le armi incendiarie

Oltre alla termite tra le armi incendiarie figurano il napalm (che però brucia a una temperatura massima di 1200 °C) e il fosforo bianco, che secondo le accuse di Kiev è stato usato da Mosca in diversi attacchi contro il suo territorio. Il loro uso contro gli esseri umani è vietato.

Secondo Human Rights Watch, l'esposizione alle munizioni alla termite può portare a "ustioni estese e strazianti" che includono "danni respiratori dovuti all'infiammazione delle vie aeree e ai fumi tossici, infezioni, disidratazione estrema e insufficienza d'organo". Tuttavia, sui social, sono apparsi altri video che mostrano i droni drago dell’Ucraina in azione. Quanto sia davvero grande e diffuso il loro impiego da parte delle truppe di Kiev non è dato sapere, ma di certo l’impatto psicologico sul nemico russo rischia di essere devastante. Anche perché, come detto, questi moderni draghi non lasciano scampo.