Meloni incontra Zelensky a Cernobbio. “Non abbandoneremo l’Ucraina la suo destino. Sostegno al centro dell’agenda del G7”

08:36

Zelensky: "Ringrazio Meloni, nessun problema con l'Italia"

"Ringrazio Giorgia Meloni, che ci ha aiutato fin dai primi giorni nell'accoglienza dei nostri rifugiati e a livelli finanziari e per questo siamo molto grati". Lo ha detto Volodymyr Zelensky, intervistato a Cernobbio in occasione del Forum Thea in diretta su Rai 1. Rispondendo alle domande dei giornalisti invitati al Forum trasmesso in diretta su Rai 1, in particolare sulla contrarietà di 'alcuni ministri' del Governo all'invio di armi all'Ucraina, Zelensky ha assicurato di non aver alcun problema di relazioni con l'Italia e "di star preparando la conferenza sulla ricostruzione" che si terrà nel 2025.