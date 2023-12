Ucraina, massiccio attacco russo con droni nella notte

Roma, 15 dicembre 2023 - Nella notte l'esercito russo ha attaccato con lanci di droni iraniani le regioni di Mykolaiv, Kherson, Khmelnytskyi e Poltava, l'antiaerea ucraina ha abbattuto tutti i 14 velivoli senza pilota. Intanto il premier ungherese, Viktor Orban, rivendica tutti i fondi europei destinati all'Ungheria e bloccati a causa delle violazioni dello Stato di diritto, per dare via libera al pacchetto di aiuti per l'Ucraina. Orban ha bloccato 50 miliardi di euro (55 miliardi di dollari) dopo l'ok dei leader europei all'apertura ai negoziati di adesione di Kiev all'Unione europea.

Le notizie in diretta