Orban blocca gli aiuti Ue all’Ucraina per 50 miliardi. “Questione rinviata al 2024”

Roma, 15 dicembre 2023 - Il primo ministro ungherese Viktor Orban ha bloccato 50 miliardi di euro (55 miliardi di dollari) di aiuti Ue per l'Ucraina, dopo l'ok dei leader europei all'apertura ai negoziati di adesione di Kiev all'Unione europea.

"Sintesi del turno di notte: veto per i soldi in più per l'Ucraina, veto per la revisione del Quadro finanziario pluriennale. Torneremo sulla questione l'anno prossimo in sede di Consiglio europeo dopo un'adeguata preparazione”, ha scritto su X il premier ungherese a conclusione della prima giornata di lavori del vertice dei leader europei.

Il presidente del Consiglio europeo Charles Michel tuttavia ha affermato: “Abbiamo strumenti per garantire la nostra affidabilità, gli ucraini possono contare sul nostro sostegno, in questo pacchetto, su cui c'è ampio accordo politico a 26, ci sono 50 miliardi per l'Ucraina”.

BELGIUM-EU-POLITICS-DIPLOMACY-SUMMIT

"Ci saranno circa 75 occasioni in cui il governo ungherese potrà fermare questo processo" di adesione dell'Ucraina all'Unione europea, ha detto il premier magiaro all'emittente radiofonica Kossuth, aggiungendo che l'ultima parola sull'adesione di Kiev dovrà essere data da 27 parlamenti degli stati membri. L'affermazione arriva all'indomani del via libera del Consiglio Ue all'avvio del processo di adesione per Ucraina e Moldova, nel corso del quale Orban non ha posto il veto ma è uscito per non prendere parte alla votazione. Nella notte, però, lo stesso

Orban ha annunciato di aver bloccato i 50 miliardi di finanziamenti europei destinati a Kiev. "L'Ue ritornerà a discutere dell'assegnazione dell'assistenza macrofinanziaria all'Ucraina dal suo bilancio in un vertice straordinario a febbraio", ha affermato Orban.