Ucraina e Moldavia nella Ue, il Consiglio europeo avvia i negoziati per l’adesione

Bruxelles, 14 dicembre 2023 – Un passo in avanti per l’ingresso dell’Ucraina e della Moldavia nell’Unione europea. Un ingresso più volte richiesto dal presidente Zelensky anche per aumentare l’appoggio (militare e non solo) dell’Europa all’Ucraina per difendersi dall’attacco della Russia di Putin.

“Il Consiglio europeo ha deciso di avviare i negoziati di adesione con l'Ucraina e la Moldavia. Il Consiglio europeo ha concesso lo status di candidato alla Georgia. E l'Ue avvierà i negoziati con la Bosnia-Erzegovina una volta raggiunto il necessario grado di conformità ai criteri di adesione e ha invitato la Commissione a riferire entro marzo per prendere una tale decisione. Un chiaro segnale di speranza per la loro gente e per il nostro continente”. Così sui social il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel.

"Vittoria dell'Ucraina. La vittoria di tutta l'Europa. Una vittoria che motiva, ispira e rafforza", scrive su Twitter il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, commentando il via libera del Consiglio europeo all'apertura dei negoziati di adesione con Ucraina e Moldavia.

"Oggi la Moldavia volta una nuova pagina con il via libera dell'Ue ai negoziati di adesione. Oggi sentiamo il caldo abbraccio dell'Europa. Grazie per il vostro sostegno e la fiducia nel nostro viaggio. Siamo impegnati nel duro lavoro necessario per diventare un membro dell'Ue. La Moldavia è pronta a raccogliere la sfida". Lo ha dichiarato la presidente moldava, Maia Sandu, su X commentando il via libera del Consiglio europeo all'apertura dei negoziati di adesione per Chisinau e l' Ucraina.

"L'Europa è Ucraina. L' Ucraina è Europa", scrive su X la presidente del Parlamento Ue, Roberta Metsola, commentando l'ok del Consiglio europeo all'apertura dei negoziati di adesione con Ucraina e Moldavia.

"Un forte segnale di sostegno e una prospettiva per l'Ucraina: in #Euco abbiamo appena deciso di avviare i negoziati di adesione con Ucraina e Moldavia. Una cosa è chiara: questi paesi appartengono alla famiglia europea", twitta il cancelliere tedesco Olaf Scholz, dopo che il Consiglio europeo ha votato per il via libera all'apertura dei negoziati di adesione con Ucraina e Moldavia.

"I leader hanno deciso di avviare i negoziati di adesione con l'Ucraina e la Moldavia e di concedere lo status di candidato alla Georgia. Una decisione strategica e un giorno che rimarrà impresso nella storia della nostra Unione. Orgogliosi di aver mantenuto le nostre promesse e felici per i nostri partner». Lo ha scritto su X la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen.

Il premier ungherese Viktor Orban non era presente nel momento in cui il Consiglio europeo ha preso la decisione di avviare i negoziati di adesione di Ucraina e Moldavia. Fonti indicano che il leader era momentaneamente assente in quell'istante. Lo hanno indicato fonti. Da parte sua Orban su Facebook ha indicato che “l'adesione dell'Ucraina alla Ue è una pessima decisione e l'Ungheria non vuole partecipare a questa cattiva decisione”.