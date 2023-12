Guerra in Ucraina, il discorso di Putin al Paese: “La pace arriverà quando avremo raggiunto i nostri obiettivi”. Stoltenberg: “Se Mosca vince non si fermerà”

10:22

Stoltenberg: "Se Putin vince in Ucraina non si fermerà"

"Vladimir Putin si sta preparando a una lunga e dura guerra: l'interruzione dell'assistenza militare a Kiev prolungherebbe la guerra, non le porrebbe fine". Lo ha detto il segretario generale della Nato Jens

Stoltenberg incontrando il premier slovacco Robert Fico. Ha inoltre accolto con favore il chiaro impegno del presidente Usa Joe Biden a fornire all'Ucraina aiuti cruciali, sottolineando che "se Putin vince in Ucraina, c'è il rischio concreto che la sua aggressione non finisca lì".