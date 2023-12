Zelensky a Washington: l’ultimo disperato appello per sbloccare gli aiuti Usa a Kiev

Washington, 11 dicembre 2023 – Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è atterrato oggi a Washington dove alle 18 (ora italiana) terrà un discorso alla National Defense University, dopo un'introduzione del segretario alla Difesa americano Lloyd Austin. Zelensky lancerà un ultimo disperato appello per sbloccare lo stallo gli aiuti statunitensi a Kiev prima che finiscano quest'anno. Lo rende noto il Pentagono.

Zelensky ha accolto immediatamente l’invito da parte del presidente americano Joe Biden di presentarsi a Washington nel bel mezzo del braccio di ferro tra Casa Bianca e Congresso per l'approvazione dei nuovi fondi dell'Ucraina, che l'amministrazione ritiene essenziale avvenga prima della fine dell'anno quando saranno completamente finiti i soldi a disposizioni per appoggiare la difesa di Kiev. Il portavoce per la sicurezza nazionale John Kirby, in un briefing con la stampa a borde dell'Air Force One ha rassicurato che gli Usa annunceranno un nuovo pacchetto di aiuti a Kiev entro la fine del mese.

Oltre al discorso che terrà oggi, Zelensky sarà atteso domani a colloquio alla Casa Bianca, e avrà gli incontri, forse ancora più importanti, con il leader di maggioranza del Senato, il democratico Schumer, e il leader di minoranza Mitch McConnell, e sarà invitato a parlare ai senatori. Il gioco varrà la candela?

Zelensky appare ottimista davanti alle telecamere: "L'Ucraina riuscirà a superare lo stallo negli aiuti da parte degli Usa causato dalle divergenze al Congresso”, ha detto il presidente ucraino in un'intervista ai media latino-americani ripresa da Rbc-Ucraina. “Se sono arrabbiato? No, perché non ho perso questa battaglia. Non siamo il tipo di persone che si arrendono di fronte alle difficoltà”.

Il braccio di ferro sui sostegni all’Ucraina

La scorsa settimana i senatori repubblicani hanno bloccato il pacchetto per i nuovi 61 miliardi di dollari per l'Ucraina – inseriti in una richiesta totale di oltre 100 miliardi, in cui vi sono anche oltre 10 miliardi per Israele e altri fondi per il confine – chiedendo che la misura contenga anche dei cambiamenti su immigrazione e asilo. Per quanto riguarda la Camera, dove l'opposizione repubblicana ai nuovi fondi per Kiev è ancora più forte che al Senato, lo Speaker Mike Johnson incontrerà Zelensky, come ha confermato il portavoce Raj Shah su X, senza nessun invito, a quanto pare, a parlare con tutti i deputati. Come era successo per la precedente visita lo scorso settembre dopo la partecipazione all'Assemblea Generale dell'Onu, il Congresso non sembra quindi intenzionato a riservare al presidente ucraino l'accoglienza e gli onori concessi in precedenza.