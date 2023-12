Base missilistica Usa in Polonia operativa dal 15 dicembre. Lo scudo a 250 km dalla Russia

Varsavia, 11 dicembre 2023 – Lo scudo antimissile della Nato sul Mar Baltico è pronto. La base statunitense costruita nel nord della Polonia sarà "operativa" da venerdì 15 dicembre, ha annunciato il primo ministro polacco Mateusz Morawiecki, nel suo intervento in Parlamento. "Gli americani ci hanno appena informato che il 15 dicembre, tra pochi giorni, lo scudo di difesa antimissile di Redzikowo raggiungerà la capacità operativa", ha dichiarato Morawiecki riferendosi alla struttura, situata a 250 chilometri dall'enclave russa di Kaliningrad.

L'altra base del sistema 'Aegis Ashore' si trova in Romania ed è operativa da sei anni ma Mosca vede le installazioni polacche di Redzikowo, a 1200 km da Mosca, come una minaccia più seria. Washington ha sempre sostenuto che entrambe le basi sono difensive e servono per proteggere l'Europa e gli Usa da eventuali missili balistici lanciati da "stati canaglia" come la Corea del nord. La Russia teme che il sistema antimissilistico sia in grado non solo di neutralizzare eventuali razzi ma anche di lanciare i missili offensivi Tomahawk, minando la stabilità strategica.