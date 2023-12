Il giallo di Navalny in Russia, scomparso da 6 giorni. Il carcere: “Non è più qui”

Mosca, 11 dicembre 2023 – Dov’è e come sta Aleksei Navalny? Cresce l’ansia per la sorte dell’oppositore di Vladimir Putin, detenuto – almeno fino a pochi giorni fa – nella colonia penale numero 6 di Melekhovo. Oggi, ancora una volta, non è comparso all’udienza dell’ennesimo processo che lo vede imputato. Sono sei giorni che familiari, avvocati e collaboratori non lo sentono. Dallo scorso 6 dicembre i suoi legali non hanno il permesso di incontrarlo. Due settimane fa, durante un’altra udienza, Navalny si era sentito male e si era dovuto sedere in terra. Quella è l’ultima volta che i suoi l’hanno visto.

La struttura ha prima giustificato le ripetute assenze parlando di un problema di black out del carcere, che non avrebbe consentito il collegamento. Poi ha fatto trapelare la notizia del trasferimento.

I funzionari hanno comunicato all’avvocato difensore che Navalny “non è più negli elenchi”, fa sapere la portavoce del leader Kira Yarmysh, ma “si rifiutano di dire dove è stato trasferito”.

Aleksei Navalny è in carcere dallo scorso agosto, condannato a 19 anni per “estremismo” politico. Vista l’accusa, era destinato a una prigione di massima sicurezza. I trasferimenti da una colonia penale all'altra in Russia spesso richiedono diverse settimane di viaggio in treno con tappe, durante le quali i parenti dei detenuti non vengono informati. Le colonie a "regime speciale" - a cui è destinato Navalny - sono gli istituti detentivi con le condizioni più dure del sistema carcerario russo e si trovano spesso in regioni molto isolate.

"Navalny non doveva essere proprio arrestato e comunque deve essere rilasciato subito”, commenta il portavoce del Consiglio per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti, John Kirby, in un briefing con la stampa a borde dell'Air Force One. L'ambasciata americana a Mosca sta lavorando per raccogliere più informazioni possibili.