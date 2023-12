Putin si ricandida alle elezioni in Russia, ecco quanto può governare ancora

Mosca, 8 dicembre 2023 – Vladimir Putin ha rotto gli indugi e annunciato oggi – via Tass, l’agenzia stampa controllata dal Cremlino – la sua candidatura ufficiale alle nuove elezioni presidenziali in Russia che si svolgeranno a marzo 2024. La corsa dello zar non era in dubbio: dal 1999 Putin ricopre nel Paese posizioni di vertice, prima come premier, poi come presidente. L’ultima riforma costituzionale, costruita ad hoc per garantirgli di restare al potere, consente altri due mandati di 6 anni. E un passo indietro non era tra gli scenari possibili. Non sono attese del resto sorprese dalle urne, in un contesto politico di controllo dei mezzi di comunicazione da parte del Cremlino, con le opposizioni messe a tacere e l’assenza di leader antagonisti indipendenti. Le elezioni di svolgeranno nell’arco di tre giorni, dal 15 al 17 marzo. Per l’establishment, il voto allungato, introdotto in era Covid per garantire il distanziamento, è ormai “una tradizione”. Per i critici pone problemi di trasparenza.

Vasto attacco a Kiev

L’annuncio di Putin arriva in un giorno di escalation nella guerra in Ucraina. “Dopo una pausa di 79 giorni, il nemico ha ripreso gli attacchi con missili da crociera Tu-95MS” nella regione della capitale Kiev. “In precedenza, circa 10 bombardieri avevano lanciato missili da crociera del tipo X-101/555/55 da Engels sull'Ucraina, ha fatto sapere il capo militare di Kiev Sergy Popko, citato da Unian. La contraerea ha risposto evitando vittime. I raid russi però sono riusciti a penetrare nell’area di Dnipropetrovsk: qui una persona è morta e quattro sono rimaste ferite.

500 località ucraine al buio e al gelo

Per il secondo giorno consecutivo, la società elettrica ucraina sta ricorrendo all'aiuto di emergenza di Romania e Polonia per evitare blackout nel Paese dopo che una delle centrali termiche della regione orientale è stata nuovamente danneggiata dai bombardamenti russi. Il ministero dell'Energia intanto ha riferito che i servizi di alimentazione elettrica sono stati interrotti in 492 località nelle regioni di Zaporizhzhia, Donetsk, Kharkiv, Chernikiv, Kherson, Sumy, Dnipropetrovsk e Mykolaiv. Il consumo dovuto al gelo e alle basse temperature di questi giorni in

Ucraina è al livello più alto della stagione per il riscaldamento.