Ucraina, il Senato Usa blocca gli aiuti. Droni, apache, blackhawk: ecco le armi chieste da Kiev

Roma, 7 dicembre 2023 – Guerra in Ucraina: dai repubblicani in Senato schiaffo al presidente Joe Biden: bocciato lo stanziamento di 111 miliardi per Kiev. Il testo prevedeva anche fondi per Israele e aiuti umanitari a Gaza. Con il Gop ha votato anche il senatore indipendente Bernie Sanders. A favore per l'esame della legge in via d'urgenza hanno votato in 51, contro 49. Sarebbero serviti sessanta voti. Per il presidente degli Stati Uniti è uno schiaffo, poche ore dopo il suo appello al Congresso ad approvare lo stanziamento di fondi in un momento critico della guerra. Il presidente aveva avvertito: "Se Putin attacca la Nato, risponderemo". E aveva evocato il coinvolgimento di truppe americane. Riunione in videoconferenza dei leader del G7 con Zelensky.

Le notizie in diretta

Il segretario della Difesa Usa Lloyd Austin incontra i vertici ucraini (foto Ansa)