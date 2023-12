Biden, l'assenza di sostegno all'Ucraina è assurda

Il Presidente Joe Biden si è mostrato molto infuriato per lo stallo al Congresso sui finanziamenti all'Ucraina. "È assolutamente folle non sostenere l'Ucraina, è contro gli interessi degli Stati Uniti", ha dichiarato ai giornalisti, come riportato dal New York Times, assicurando il suo impegno per rifinanziare il fondo. Tuttavia, la promessa di Biden è minacciata dalle profonde divisioni del Congresso su questo tema: i Repubblicani, maggioritari alla Camera dei Rappresentanti, vorrebbero che l'aiuto all'Ucraina fosse condizionato a una netta riduzione della politica migratoria americana alla frontiera messicana, cosa che i Democratici rifiutano.