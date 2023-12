Yermak, Ucraina a rischio sconfitta senza aiuti USA

L'Ucraina "rischia di perdere la guerra senza ulteriori aiuti militari statunitensi". Questo è quanto ha dichiarato Andriy Yermak, Capo Staff del Presidente ucraino Volodymyr Zelensky, durante un incontro presso l'US Institute of Peace di Washington, come riportato dalla BBC. Yermak ha lanciato un avvertimento: "Sarebbe difficile mantenere le stesse posizioni, e per la popolazione sopravvivere".