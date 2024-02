Guerra in Ucraina, news in diretta. Marinka è la nuova Avdiivka: continui assalti dei russi. Oggi a Parigi il vertice di sostegno a Kiev

Roma, 26 febbraio 2024 - Mentre a Parigi oggi è in programma il vertice in sostegno dell'Ucraina, voluto dal presidente Emmanuel Macron a cui parteciperanno la maggioranza dei leader europei, il fronte caldo sui campi di battaglia si è spostato nella zona di Marinka, in Donetsk a poco più di 45 chilometri da Avdiivka, caduta la settimana scorsa in mano ai russi. In una nota pubblicata su Faceboook lo Stato Maggiore ucraino fa sapere: "Nelle ultime 24 ore si sono verificati nell'area 95 combattimenti: le forze di difesa ucraine hanno respinto 40 attacchi. Il nemico ha lanciato 11 attacchi missilistici e 98 attacchi aerei, 129 attacchi con sistemi missilistici a lancio multiplo sulle posizioni delle nostre truppe e sulle aree popolate. A seguito degli attacchi ci sono feriti e morti tra i civili. Edifici residenziali e infrastrutture sono stati distrutti o danneggiati".

E sempre a un centinaio di chilometri di distanza c'è Bakhmut, che come Avdiivka è caduta dopo mesi di combattimenti, e dove secondo le accuse del difensore civico ucraino Dmytro Lubinets, postate su Telegram, le forze russe avrebbero giustiziato i militari ucraini che si arrendevano. Un video ripreso da un drone mostra l'agghiacciante scena: i soldati di Kiev con le mani alzate al cielo vengono invece "fucilati senza pieta'". "I russi avrebbero dovuto prenderli prigionieri, invece li hanno uccisi" ha scritto Lubinets che parla di almeno 7 prigionieri.

Soldati ucraini nel Donetsk

Live